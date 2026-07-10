RIMINI Condannato in via definitiva per droga, arrestato Un cittadino italiano portato in carcere dove dovrà un residuo di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione

Condannato in via definitiva per droga, arrestato.

La Polizia di Stato è arrestato ieri un cittadino italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. L'uomo deve scontare una pena residua di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione, relativo alle pene per condanne definitive riportate per reati in materia di stupefacenti, riferite a fatti commessi a Rimini nel 2020 e nel 2025.

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