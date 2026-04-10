SENTENZE Condannato per non aver rimosso i commenti sotto a un post sui social Il caso del giornalista chiamato a pagare 33mila euro finisce in Cassazione. Il presidio solidale dell'associazione GVPress

Finisce in Cassazione il caso del giornalista condannato a pagare 33mila euro per non aver rimosso i commenti sotto a un suo post sui social. Aveva fatto il suo lavoro, smontato una bufala, una fake news, quella dei richiedenti asilo che in Veneto avrebbero montato una protesta per avere Sky nei centri di accoglienza per migranti. Numerosi politici, anche di spicco, avevano cavalcato la notizia, alimentando odio online e razzismo. Per Fabio Butera i professionisti dell'informazione devono impegnarsi ogni giorno a difendere il dibattito pubblico dai discorsi d'odio, con particolare attenzione alle categorie più fragili, che non possiedono strumenti per contrastare le narrazioni montate ad arte contro di loro. Butera verifica, smonta la notizia falsa pubblicata da un quotidiano, fa un post sui social e scattano i commenti. 500 in poche ore. Il post non è diffamatorio, dirà il Tribunale, ma poi sorpresa: lo condanna a 33mila euro di multa per non aver rimosso quei commenti scritti da terzi. Davanti alla Corte di Cassazione il presidio dell'associazione GVPress, giornalisti videomaker, a fianco del collega cui manifestano concretamente solidarietà, a difesa della libertà d'espressione: oggi accade al collega, domani potrebbe accadere a chiunque.

Nel video l'intervista a Fabio Butera, giornalista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: