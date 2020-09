CRONACA Condannato per violenza sessuale su minore portatore di handicap, arrestato a Forlì

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia di Forlì, perché deve scontare una pena residua, dopo una condanna divenuta definitiva il 31 luglio, di un anno, 5 mesi e 6 giorni per violenza sessuale in danno di un minore e violazione di domicilio aggravata. L'uomo, residente a Forlì, cittadino polacco, venne arrestato lo scorso 31 dicembre dopo essersi introdotto di notte, in evidente stato di forte ubriachezza e forzando una porta, in una casa. Era poi entrato nella camera da letto di un bimbo portatore di handicap, denudandosi e coricandosi col minore. Il ragazzino era stato trovato dai genitori, dopo avere scoperto l'intruso e chiamato la polizia, nudo, in stato confusionale nel bagno di casa. Le indagini della polizia scientifica avevano rilevato tracce biologiche, ma gli esami medici avevano escluso lesioni evidenti sul ragazzino.



