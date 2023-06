Confagricoltura Emilia Romagna: produzione cereali in calo anche nel 2023 La produzione è stata azzerata su 13mila ettari alluvionati. Inoltre permangono difficoltà nella trebbiatura per eccesso di terra e fango e impossibilità di raggiungere i raccolti in collina

Per il secondo anno consecutivo, l’Emilia-Romagna registra un calo medio della produzione cerealicola oltre il 20% secondo le stime di Confagricoltura Emilia Romagna. Dall’analisi effettuata sul raccolto 2023 emerge infatti una regione spaccata in due dall’alluvione, con dati molto al di sotto della media nell’areale colpito da inondazioni e piogge torrenziali (Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna ma anche parte del Bolognese e del Ferrarese), valori che via via migliorano spostandosi verso ovest (Parma e Piacenza), dove raggiungono punte più che soddisfacenti considerando l’annata. La produzione è stata azzerata su 13mila ettari alluvionati. Inoltre permangono difficoltà nella trebbiatura per eccesso di terra e fango e impossibilità di raggiungere i raccolti in collina.

