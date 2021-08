Confcommercio Rimini si “tiene stretto” il Meeting

“Il Meeting 2021 si è concluso con un successo e credo che tutta Rimini debba ringraziare questa manifestazione”, inizia così il comunicato stampa a firma del presidente della Confcommercio riminese, Gianni Indino, che sottolinea il legame che da 42 anni lega l'evento di CL alla città. Parla però di “un'accoglienza fredda” di Rimini nei confronti del Meeting, nonostante porti la città “al centro della scena internazionale per un’intera settimana”. Attenzione, dunque – nelle parole di Indino – a darla per scontata: “non è scritto sulla pietra – sottolinea - che la location debba essere sempre questa, anzi”.









Dopo aver evidenziato gli imponenti numeri che muove quest'appuntamento annuale e il fatto che molte città provino ogni anno a convincere gli organizzatori a spostarlo, per Gianni Indino è giunto il momento che Rimini faccia vedere “la versione accogliente di sé”. “Il Meeting – conclude - è un valore aggiunto per il territorio e mi piacerebbe che tutta la città lo riconoscesse partecipando, riconoscendo il ruolo del Meeting per l'elevatissimo contributo culturale che garantisce ma anche come veicolo promozionale e di arricchimento per la nostra città, non come un corpo estraneo che passa ogni anno ad agosto come una cometa. Il Meeting è un patrimonio di tutti noi, della nostra città. Teniamocelo stretto”.