Confermata Daniela De Leonardis vicepresidente della Provincia di Rimini.

Con decreto n. 69/2024, il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha confermato Daniela De Leonardis come vicepresidente, affidandole deleghe su Patto per il lavoro e il clima, Polizia Provinciale e Statistica. Assegnate deleghe in continuità ai consiglieri riconfermati: Fabrizio Piccioni per Urbanistica e Transizione ecologica, Barbara Di Natale per Parità di genere, Manuela Guaitoli per Bilancio e PNRR, e Giuliano Zamagni per Istruzione ed edilizia scolastica.

Le nuove consigliere, Franca Foronchi e Ottavia Borghesi, ricevono rispettivamente le deleghe a Politiche per la sanità e Valorizzazione dell’ambiente. Quanto non delegato resta in capo al presidente Sadegholvaad. Le nomine riflettono una strategia orientata alla continuità e al rafforzamento delle politiche territoriali.

