Confermato sciopero benzinai, resteranno chiusi per 48 ore.

Confermato lo sciopero dei benzinai. Lo hanno reso noto le organizzazioni dei gestori dopo l'incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. I sindacati hanno spiegato come le posizioni siano distanti e si sono detti "profondamente delusi". Lo sciopero inizierà alle 19 del 24 gennaio e si concluderà alle 19 de 26 gennaio. In tutto saranno 48 le ore di chiusura degli impianti, compresa la modalità self service. Garantiti i servizi minimi essenziali.

Se Fegica dà atto a Urso di aver cercato una soluzione, il presidente di Figisc Confcommercio si dice profondamente deluso, “ci aspettavamo ben altro", afferma. Riconosce lo sforzo per ridurre le sanzioni, ma rimane l'obbligo del cartello, così come il messaggio – puntualizza - che i distributori dei carburanti sono una categoria da tenere sotto controllo perché specula. Lo sciopero dunque è confermato, ma con le organizzazioni disponibili fino all'ultimo momento a cercare margini di manovra e con una delle due sigle promotrici, la Fegica, che riduce la durata da 60 a 48 ore.

