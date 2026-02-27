Confiscati beni per 36,5 milioni a imprenditrice emiliana già coinvolta in un'indagine a San Marino

Aveva nella sua disponibilità ricchezze per decine di milioni di euro tra fabbricati e terreni in mezza Italia, 5 autoveicoli, 94 rapporti bancari attivi, 12 quote di partecipazione societarie, 147.200 euro in contanti, 19 orologi di altissimo pregio e preziosi. Eppure le sue dichiarazioni dei redditi erano estremamente esigue.

Ma non solo. Secondo la Guardia di finanza di Bologna quel tesoretto, in cui era inclusa anche una villa con piscina nel riminese, è frutto di "una lunghissima serie di reati" commessi attraverso un sistema di società che sarebbero state create per perpetrare truffe, bancarotte fraudolente e false comunicazioni sociali, o per schermare il patrimonio personale e familiare dalle indagini giudiziarie.

Così, dopo il sequestro dell'estate 2025, in questi giorni è scattata la confisca per un importo complessivo di circa 36,5 milioni di euro ai danni di Patrizia Gianferrari, 69enne originaria del modenese ma residente a Castellarano in provincia di Reggio Emilia. Per lei è stata applicata anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

In particolare tra il patrimonio confiscato ci sono società attive nel commercio di materie plastiche e ferrose e nel settore immobiliare, oltre a denaro e preziosi. E proprio nel traffico dei metalli la donna era già finita condannata per associazione a delinquere commessa nelle province di Ferrara, Reggio Emilia e a San Marino. Era il 2010 e quella che fu definita la maxifrode all'acciaio vide le indagini coinvolgere anche il Titano, dove la Gianferrari era stata legale rappresentante della Soc.Int. Srl di Fiorina.

Tornando al sequestro di oggi, le indagini della Gdf indicano che la donna e i suoi due figli, avrebbero costruito una serie di società, in gran parte intestate a prestanome e nella pratica guidate dalla famiglia, con le quali riuscivano ad ottenere una serie di finanziamenti bancari, tra cui alcuni garantiti dallo Stato. Una volta ottenute le somme richieste, queste veniva usate per tenere un elevatissimo tenore di vita, senza alcun reinvestimento nelle teoriche attività aziendali.

Il Tribunale ha motivato la misura di prevenzione personale con "l'allarmante pervicacia criminosa manifestatasi fino all'ultimissimo periodo e la spregiudicatezza delle azioni" della donna.







