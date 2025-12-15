Confronto a distanza tra Meloni e Schlein

Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Confronto a distanza nella giornata di ieri tra la presidente del Consiglio e la leader dell'opposizione. Domenica impegnativa, dal punto di vista politico, con la tradizionale festa di Fratelli d'Italia, Atreju, che ha chiuso i battenti col comizio di Giorgia Meloni, prima di fornire i numeri: superate le 100mila presenze, assicura il partito di maggioranza relativa, che parla di edizione più partecipata di sempre, anche con chi la pensa assai diversamente da noi, rimarca subito la presidente del Consiglio. Ogni volta che loro parlano male di qualcosa poi va benissimo, prosegue, Ringrazia Elly Schlein, la grande assente che ha rifiutato il confronto, Schlein parlava nello stesso momento all'assemblea nazionale del Partito Democratico, che ha segnato l'allargamento della maggioranza del Pd alla componente del presidente Bonaccini, auspicando unità al centrosinistra, “Davanti a una destra ossessionata dal potere – ha detto – che continua a litigare e ha aumentato austerità e disuguaglianze”. Intanto la manovra di bilancio è in stallo, la seduta della commissione, in Senato, che doveva iniziare domenica, è stata sconvocata, coi lavori aggiornati a oggi pomeriggio. Nessun voto si è dunque ancora tenuto sulla legge di bilancio, in prima lettura a Palazzo Madama e che deve essere approvata dal Parlamento entro la fine dell'anno.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico







