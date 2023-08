Confronto difficile sul salario minimo: attesa per l'incontro Governo-opposizione a Palazzo Chigi

Salario minimo al centro del dibattito politico. Nel pomeriggio di venerdì 11 agosto l'atteso vertice tra Governo e opposizione su questo dossier. E' già stato anticipato che il centrosinistra punta a un salario legato alla media dei contratti nazionali, con una soglia minima a 9 euro.

Dall'altra parte, il Governo non dovrebbe presentare una controproposta. Questa sembra essere la posizione della premier Meloni che, però, nei giorni scorsi aveva parlato della possibilità di un margine per una proposta frutto del confronto. E proprio a lei si rivolge, dall'opposizione, la segretaria del Pd Schlein che auspica un cambio di posizione. L'incontro si terrà a Palazzo Chigi. Dal vicepresidente di Fratelli d'Italia Rampelli l'invito a un "confronto senza pregiudizi". Ma la mediazione si preannuncia in salita.