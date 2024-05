POLITICA ITALIANA Confronto Mattarella-studenti su Gaza: 'diritti umani ovunque' Il duello tv Meloni-Schlein non si farà, la Rai rinuncia

Confronto Mattarella-studenti su Gaza: 'diritti umani ovunque'.

Salta il duello tv Meloni-Schlein del 23 maggio a Porta a Porta. La Rai ha preso atto che solo 4 delle 8 liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l'invito a un confronto a due tra leader. La Rai si impegna a garantire la par condicio in campagna elettorale. Furioso Vespa: 'Ci è stato proibito il confronto tra due donne che per la prima volta nella storia italiana sono al vertice nei rispettivi ruoli". Delusa Schlein: 'C'è chi preferisce rinunciare a una opportunità di confronto in prima serata'. Conte, Avs e +Europa chiedono a FdI e Pd di accettare l'invito di La7 per un dibattito all'americana tra tutti i leader.

Confronto su Gaza tra Mattarella e gli studenti alla Sapienza, anche con qualche attimo di tensione e qualche contestazione. "Una lettera - spiega - mi ha sollecitato a non includermi in quella che è stata definita la 'Torre d'avorio del rettorato'. Venendo ho visto un cartello che mi chiedeva cosa pensassi di cosa avviene a Gaza'. 'Ho reiterato la richiesta a un'immediato cessate il fuoco'. E aggiunge: 'Per la nostra Repubblica tutte le violazioni dei diritti umani vanno contrastate, sempre e ovunque".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: