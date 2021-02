Congo: ambasciatore italiano e carabiniere uccisi in un agguato al convoglio diplomatico

Poche ore fa, nella Repubblica Democratica del Congo, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere di 30 anni in servizio in Africa da settembre. Si sarebbe trattato di un tentativo di rapimento. La vettura faceva parte di un convoglio della Monusco, la missione dell'Onu per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, che comprendeva anche il capo delegazione dell'Ue. Il ministro degli Esteri Di Maio esprime "immenso dolore", lascia Bruxelles per tornare subito a Roma e assicura "ogni sforzo "per far luce sull'agguato. "Quella dell'ambasciatore è una missione, a volte anche pericolosa, ma abbiamo il dovere di dare l'esempio.". Erano queste le parole che Attanasio rilasciò il 12 ottobre scorso, in occasione del ricevimento del premio internazionale "Nassiriya per la pace", consegnato dalla locale associazione culturale "Elaia".









L'ambasciatore Luca Attanasio aveva 43 anni. Nato a Saronno, in provincia di Varese, era sposato con Zakia Seddiki, fondatrice e presidente dell'associazione umanitaria 'Mama Sofia' a sostegno delle donne in Africa. Padre di tre bimbe, con la moglie lo scorso ottobre aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace. Dal 5 settembre 2017 era capo missione a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, dove era stato riconfermato in qualità di Ambasciatore Straordinario Plenipotenziario accreditato in RDC.