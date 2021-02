Congo: ambasciatore italiano e carabiniere uccisi in un agguato al convoglio ONU Fra le vittime anche un autista congolese. Il cordoglio della Segreteria Esteri. L'Ambasciatore d'Italia a San Marino ricorda la figura del collega Luca Attanasio: "persona lineare, solare; ma allo stesso tempo fattiva e concreta"

“È una missione, a volte anche pericolosa, ma abbiamo il dovere di dare l'esempio”, diceva del suo lavoro Luca Attanasio. 43 anni, sposato, padre di 3 figlie. Questa mattina l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, e il Capo Delegazione UE, erano in viaggio, in un convoglio di veicoli del World Food Programme. Una missione umanitaria, in una terra – il Nord Kivu – segnata dalla recente ricomparsa dell'ebola, e flagellata da conflitti sanguinosi, con vari gruppi armati tuttora attivi. L'attacco – che secondo fonti locali sarebbe stato perpetrato da ribelli ruandesi di etnia Hutu - è avvenuto nella zona del Parco dei Virunga. Colpi di armi leggere contro i veicoli dell'ONU; in quello che si ritiene fosse un tentativo di rapimento. Inutili, per Attanasio, i soccorsi: è deceduto in ospedale per le ferite riportate.

[Banner_Google_ADS]



A perdere la vita anche un carabiniere - il 30enne Vittorio Iacovacci, che faceva parte della scorta. Vittima dell'agguato pure un autista congolese; secondo fonti locali di polizia sarebbe stato il primo ad essere eliminato; il commando avrebbe poi portato l'ambasciatore ed il carabiniere nella foresta, dove sarebbero stati uccisi, prima dell'arrivo dei soccorsi. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo. E poi il dolore, il cordoglio, espresso dalle più alte cariche istituzionali. L'Italia – ha dichiarato il Presidente Mattarella - “è in lutto per questi servitori dello Stato”. Il Ministro agli Esteri, appresa la notizia, aveva subito lasciato Bruxelles, per fare ritorno a Roma. “Immediata disponibilità”, da parte di Luigi Di Maio, a riferire in Parlamento. Proprio alla Farnesina è stato trasmesso un messaggio di cordoglio dalla Segreteria di Stato agli Esteri. Espresse le più “sentite condoglianze ai familiari ed ai colleghi delle vittime”, e il “profondo sgomento” del Titano, dinnanzi alla “drammatica notizia” dell'attentato.

Nel servizio le interviste a Sergio Mercuri (Ambasciatore d'Italia a San Marino) e Luigi Di Maio (Ministro Esteri Italia)



I più letti della settimana: