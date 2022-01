AMBASCIATORE Congo: arrestata parte della banda che uccise Attanasio e scorta

La polizia del Nord Kivu, nella Repubblica democratica del Congo, ha annunciato l'arresto dei presunti assassini dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 assieme alla sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci, e all'autista del Pam Mustafa Milambo. Sei uomini sono stati infatti indicati dal comandante della polizia della provincia orientale del Paese, come membri di "tre gruppi di criminali che hanno insanguinato Goma". "Tra loro, il gruppo che ha attaccato il convoglio dell'ambasciatore", ha detto, presentandoli ad alcuni giornalisti locali - che hanno postato foto e video di uomini seduti per terra, le manette ai polsi, circondati da agenti armati - e al governatore militare del Nord Kivu. Il capo della banda, dedita ai sequestri di persona, e presunto autore materiale dell'agguato, sarebbe però ancora in fuga. Gli altri arrestati fanno parte invece di due gruppi ritenuti responsabili di diversi omicidi e di attacchi a scopo di rapina.

