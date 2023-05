A RIMINI Congresso ANMCO, Brusaferro: “PNRR per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale”

54esimo Congresso dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi a Rimini. Occasione di aggiornamento sui temi della prevenzione e della cura, della ricerca, confronto sulle novità della clinica cardiovascolare. L'ANMCO a Congresso, compie 60 anni, rafforza il rapporto con le maggiori società scientifiche cardiologiche internazionali e guarda avanti, dopo la pandemia, anche attraverso il nuovo censimento delle strutture cardiologiche, pubbliche e private, in collaborazione con Istat, strumento per la programmazione sanitaria e base per la costruzione di un più moderno sistema di cure.

“Le informazioni che abbiamo raccolto purtroppo non sono rassicuranti – spiega il Presidente ANMCO Furio Colivicchi - Molti ospedali hanno ridotto il numero dei posti letto; c'è, come noto, una carenza di personale sia medico che infermieristico e quindi bisognerà ricostruire per recuperare le lunghe liste d'attesa che si sono create. E anche per creare nuove opportunità di cura, in un momento decisamente di cambiamento di difficoltà. E' un momento di crisi e il PNRR può rappresentare una grande occasione per ricostruire gli ospedali e le reti territoriali di assistenza. Quindi, cerchiamo di offrire, come Associazione dei cardiologi ospedalieri, una serie di informazioni a chi deve decidere a livello nazionale, nelle singole Regioni, per creare le condizioni per recuperare molte cose, che in qualche modo abbiamo perso nell'ultimo periodo”.

Tra gli ospiti, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che guarda proprio alla direzioni degli investimenti rispetto al ruolo del Servizio Sanitario Nazionale: “dobbiamo e abbiamo l'impegno di rafforzarlo – dice - di aggiornarlo, di attualizzarlo. E in questo senso gli investimenti che vengono fatti dal PNRR e dal PNC sono molto ingenti. Pongono, prima di tutto, l’attenzione sul tema delle cure primarie, del costituire una rete di servizi attorno alla porta del cittadino, attorno alle comunità. Poi, focalizzano molto il fatto della possibilità di utilizzare tutte le potenzialità dell'Information Technology - e da questo punto di vista ci sono ormai molti esempi e ce ne saranno sempre di più. Infine, c'è anche il tema che viene declinato anche nel dm77: è quello del Dipartimento di Prevenzione, della prevenzione che rappresenta il primo strumento per evitare che ci ammaliamo, per vivere più a lungo in buona salute. Queste sono le sfide che ci aspettano”.

Nel video, le interviste a Furio Colivicchi – Presidente ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi) e a Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: