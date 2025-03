Congresso FNOPI, a tema anche il rinnovo contrattuale degli infermieri

L'intervista a Barbara Mangiacavalli (Presidente FNOPI)

Come valorizzare una professione dal ruolo centrale nel sistema sanità, tra le sfide della carenza del personale, di condizioni di lavoro sempre più pensati, senza un adeguato livello salariale. Temi caldi richiamati anche dall'intervento della senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, collegata con il Palacongressi: quello dell'equa retribuzione, con percorsi di carriera più chiari e meritocratici, partendo dal rinnovo contrattuale, in stallo per 280mila infermieri solo nel pubblico.

“Io confido nella buonsenso – rileva la Presidente FNOPI, Barbara Mangiacavalli - e nella capacità di ricomporre, ognuno per la propria parte, questo tavolo e poter iniziare a dare sollievo a tutti i colleghi infermieri insieme alle altre professioni che da molto tempo aspettano questo rinnovo, però è anche l'occasione per provare a evidenziare come forse all'interno dei nostri contratti di lavoro occorre andare a definire un'area specifica infermieristica, perché gli infermieri, l'ho detto nella mia relazione, sono quella professione che H24, 365 giorni all'anno è vicino al paziente, non conosce sabati, domeniche, notti e feste - a differenza di molte altre professioni - e questo è un elemento che ci connota e rende peculiare. Almeno, la richiesta di avere un'area contrattuale dedicata”.

Condizioni difficili per i personale infermieristico che spesso sceglie di cercare opportunità all'estero. E proprio nell'ultima giornata di lavori congressuali, l'esperienza internazionale con gli ospiti delle federazioni europee delle professioni infermieristiche: “L'Europa – prosegue - è un punto di riferimento importante perché molte delle soluzioni che noi stiamo chiedendo e stiamo discutendo con il nostro Governo, con il nostro sistema-Paese, in Europa esistono già e sono state adottate. Quindi, abbiamo sicuramente bisogno di trasferire le buone pratiche, ma possiamo anche dare un contributo importante, perché la storia, la formazione e il ruolo degli infermieri e degli infermieri pediatrici in Italia può fare storia all'interno di molti Paesi europei”.

Nel video, l'intervista a Barbara Mangiacavalli Presidente FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche)