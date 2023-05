DIRITTI Congresso Nazionale Federconsumatori: tavola rotonda su lavoro e inflazione

Si guarda allo sviluppo responsabile nel mondo del lavoro, consumo e imprese, puntando a una sostenibilità sociale e ambientale. Diverse le proposte emerse durante la tavola rotonda di Federconsumatori: in collegamento Pier Luigi Bersani, Articolo 1, che invita il Governo a studiare una politica seria per l'inflazione e sottolinea l'importanza di rinnovare i contratti, raggiungendo la parità salariale uomo-donna, e aiutare le fasce più deboli della società. Tra le priorità – secondo la Cgil – alzare i salari, che rimangono tra i più bassi d'Europa, e fornire risposte ai tre milioni di precari. "Le misure che allargano la precarietà sono sempre più forti - commenta Emilio Miceli, Segretario Confederale Cgil -, dai voucher ai contratti a tempo determinato senza causale.

C'è una politica economica che tende a preservare solo alcune categorie. Questo è ciò che ci preoccupa ed è il motivo per cui abbiamo deciso le mobilitazioni contro il governo". Idee arrivano anche da una parte della politica, ovvero dagli esponenti della X Commissione alla Camera. Per loro, lo sviluppo sostenibile passa da misure espansive e da un corretto utilizzo del Pnrr. Rimettere al centro temi come la spending review, per non sprecare investimenti. Contrastare il sommerso, con controlli e semplificazione del sistema fiscale. Ma tra i problemi più sentiti da consumatori e aziende continua ad esserci l'inflazione, che fatica a rientrare. "Parlando soprattutto da azienda che produce prodotti di largo consumo - spiega Gianpiero Calzolari, delegato Centromarca e presidente di Granarolo -, penso che serva una politica di attenzione ai redditi, perché il potere d'acquisto continua a diminuire e non ci sono garanzie per i giovani. Bisogna pensare a una diversa equità sociale".

Nel video le interviste a Emilio Miceli, Segretario Confederale Cgil, e Gianpiero Calzolari, delegato Centromarca e presidente Granarolo



