Coniugi investiti a Verucchio: è morta la moglie

Non ce l'ha fatta Sandra Semprini, la 50enne che era stata investita assieme al marito lo scorso venerdì a Villa Verucchio. Troppo gravi le lesioni riportate dopo l'impatto, la donna è spirata senza mai riprendere coscienza.

I coniugi, lo ricordiamo, sono stati centrati dal un pick-up guidato da un 75enne che non li aveva visti mentre stavano passeggiando. Immediati i soccorsi: per le donna è intervenuto anche l'elisoccorso per trasportarla al Bufalini, ma non c'è stato nulla da fare. Il marito 52 enni, è ricoverato all'Inferni di Rimini.