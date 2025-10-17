Coniugi ottantenni trovati morti in casa, si ipotizza omicidio-suicidio

Una tragedia ha scosso nel tardo pomeriggio di ieri la città di San Benedetto del Tronto, nelle Marche: sono stati rinvenuti nella loro abitazione privata i corpi senza vita di un marito e una moglie, entrambi di 80 anni. A scoprire i corpi, intorno alle 17, è stato il personale sanitario incaricato di trasferire la donna, affetta da una patologia invalidante, presso una struttura sanitaria privata a Massignano.

Secondo quanto emerso nelle prime indagini, entrambi avrebbero riportato ferite da arma da fuoco. L’ipotesi che gli inquirenti stanno privilegiando è quella dell’omicidio-suicidio: sembra che la coppia abbia trascorso alcune ore insieme in casa prima del tragico epilogo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull’arma utilizzata né eventuali moventi. Le autorità competenti stanno vagliando tutte le piste per fare luce sulla dinamica dell’accaduto.









