CARABINIERI DI NOVAFELTRIA "Conosco le restrizioni ma avevo bisogno di fare una passeggiata": sanzionato 52enne di Pennabili in strada dopo il coprifuoco

"Conosco le restrizioni ma avevo bisogno di fare una passeggiata": sanzionato 52enne di Pennabili in strada dopo il coprifuoco.

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Novafeltria per il rispetto delle norme igienico sanitarie. Sono stati ispezionati 4 esercizi pubblici, tra questi uno è stato sanzionato. 2 le contravvenzioni elevate per inottemperanza ai decreti anti-covid, 29 i veicoli controllati e 45 le persone identificate.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Sanzionato con 400 euro il responsabile di un circolo ricreativo di Novafeltria per non aver rispettato l'obbligo di chiusura dell'attività. Due sono stati gli automobilisti sorpresi a spostarsi dalle ore 22 alle 5 del mattino.

Tra questi un 52enne, domiciliato a Pennabilli, trovato in orario notturno, a bordo della sua autovettura lungo la Marecchiese, che fermato all’alt dai militari si è giustificato dicendo di essere a conoscenza delle disposizioni ma “aveva deciso di farsi una passeggiata”.

Sanzionato anche un cittadino marocchino 38enne, residente in Novafeltria, sorpreso alla guida in località Poggio Berni con la patente in corso di validità rilasciata dalle Autorità del Marocco, senza aver richiesto la prevista conversione nonostante fosse nel territorio dello Stato Italiano da oltre un anno. L’uomo è stato contravvenzionato e la patente è stata ritirata.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: