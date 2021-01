EMERGENZA SANITARIA Consegne Pfizer in ritardo, Emilia Romagna scrive a Speranza e Arcuri Nel giorno della riapertura delle scuole gli studenti denunciano scarsa sicurezza e tanti non si presentano in aula

E' il giorno della riapertura per le superiori, ma le proteste degli studenti continuano e tanti si rifiutano anche di entrare in classe. “A scuola sì ma non così”, è lo striscione di protesta davanti Montecitorio degli studenti che dovevano rientrare in classe in presenza. Ma la sicurezza non c'è, accusano, e tanti hanno disertato, dando vita ad uno sciopero anche virtuale. Ecco come si presentava una delle tanti classi di un istituto superiore romano, ci mostra una professoressa.

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, cerca di tranquillizzare circa i ritardi di consegna della Pfizer, che per ora pare limitarsi ad una settimana, 150mila dosi in meno e 400mila in arrivo. Intanto però a lanciare un allarme preoccupato è l'Emilia Romagna, che chiede certezze sui tempi di consegna delle oltre 26mila dosi previste in settimana ma non consegnate: l'assessore alla Sanità Donini ha inviato una lettera al ministro Speranza e al commissario Arcuri, proprio nel giorno in cui sono iniziate le somministrazioni per i richiami.

I dati odierni mostrano il solito calo dei contagi da fine settimana, quando si compiono meno test, e che comunque scendono al di sotto dei 10mila (8.824). Aumentano terapie intensive (2.544, +41) e ricoveri ordinari (22.884, +127). 377 le vittime (82.554). In Emilia Romagna su quasi 10mila tamponi sono 1.153 i nuovi positivi (547 asintomatici); lieve aumento sia delle terapie intensive (238, +4) che degli altri ricoverati Covid (2.564, +35). 51 i decessi, 2 nel riminese dove i casi in più sono 92 (35 sintomatici).

