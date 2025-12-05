Consenso informato, Fratoianni (AVS): "Questo provvedimento puzza"

Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma del Testo Unico dell’edilizia, per rendere commerciabili, con una sanatoria di costo proporzionale agli abusi, abitazioni con difformità non gravi rispetto agli standard attuali. Anche se secondo il ministero delle Infrastrutture, retto da Matteo Salvini, non si interviene in alcun modo sugli abusi del passato.

Per il cittadino al momento non cambia nulla, si tratta di un provvedimento con cui si chiede di affidare una delega al governo per riscrivere le norme sull'edilizia, dando vita a un nuovo codice che innovi le regole del Tue, Testo Unico sull'Edilizia, che risale al 2001, considerate ormai farraginose e non al passo coi tempi. Riguardo al Salvacasa del 2024, il governo ritiene che le procedure previste per le sanatorie da quella legge siano ancora troppo lunghe, e vi sia bisogno di ampliare ancora di più la possibilità di sanare gli abusi.

La Camera ha dato il suo primo ok al disegno di legge Valditara sull'educazione sessuo-affettiva e il consenso informato a scuola. Alle medie e alle superiori si richiede per l'educazione sessuale il consenso dei genitori dei minorenni. Il deputato Fratoianni non lesina critiche. Federica Mogherini si è infine dimessa dall'incarico di rettrice del Consiglio d'Europa, a seguito dell'inchiesta sui presunti illeciti in merito alla formazione dei diplomatici, che potrebbe ampliarsi. La Procura europea sta analizzando i verbali degli interrogatori di Mogherini, dell'ambasciatore Sannino che si è dimesso a sua volta dal Servizio europeo per l'azione esterna, e di Cesare Zegretti.