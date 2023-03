RIMINI Consiglio comunale in carcere a Rimini, Gianfreda: 'abbassiamo la recidiva' Prima volta in città, terza volta in Italia

Per la prima volta nella storia della città e la terza volta in Italia, un Consiglio comunale si svolge all'interno di un carcere. La seduta straordinaria, tematica, in programma giovedì 30 marzo alle ore 17, si terrà negli spazi della Casa Circondariale di Rimini e avrà al centro dell'ordine del giorno la discussione sulle prospettive della struttura e le azioni da intraprendere.

Con questa convocazione "sigilliamo una presa di posizione netta da parte dell'amministrazione comunale sull'importanza di attenzionare e valorizzare il ruolo delle carceri all'interno del territorio, in quanto luoghi in dialogo con il contesto urbano e funzionali al funzionamento complessivo della società", dichiara l'assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda. "Lo scopo ultimo - osserva - è quello di far sì che questo spazio diventi sempre più una realtà in cui si creino progetti efficaci di rieducazione e di reale reintegro del detenuto nel contesto sociale una volta riacquisita la libertà".

Alla seduta parteciperanno anche la questora Rosanna Lavezzaro e la prefetta Rosa Maria Padovano. Il Comune "si pone come coordinatore" tra tutti gli interlocutori coinvolti con la realtà penitenziaria. "L'obiettivo - conclude Gianfreda - è proprio quello di abbassare, per quanto possibile, il tasso di recidiva, che purtroppo in Italia continua ad essere alto".

