Consiglio di Salute europeo: "Stati membri poco vaccinati sono un rischio per l'Ue"

Sentiamo Roberto Speranza

In Europa riunito il Consiglio della Salute, preoccupano gli Stati con tasso di vaccinazione troppo basso. Per la direttrice dell'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie, “Siamo in una situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilità del Covid. Il prossimo periodo festivo – ha aggiunto – in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose”. E mentre il ministro della Salute Speranza ha riferito che sulla proroga dello stato di emergenza il governo italiano sta discutendo, sull'obbligo vaccinale è già stato esteso, oltre che ai sanitari, a personale scolastico e forze dell'ordine. Infatti secondo la commissaria europea Stella Kyriakides, “ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di vaccinazione complessivo inferiore al 55%, si tratta di Bulgaria, Romania, Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia. I gruppi o le sacche di Paesi o regioni meno vaccinati – ha concluso – rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme”. In Italia torna sopra quota 15mila l'incremento (15.756, incidenza al 2,2%), con quasi 200 ricoveri ordinari in più (+199) e 33 terapie intensive più di ieri. 99 i decessi, di cui 10 in Emilia-Romagna, dove oggi si contano 1.350 nuovi positivi (incidenza 3,4%) e dove sale anche l'occupazione ospedaliera (terapia intensiva 81, +6 rispetto a ieri; 807 negli altri reparti Covid, +28). Rimini è sempre la terza provincia più contagiata della Regione, coi suoi 161 casi in più (91 sintomatici). Preoccupano anche i dati ospedalieri delle Marche, terapie intensive occupate per il 12,4% e le aree mediche per il 10,8%: due parametri su tre sono dunque stati superati.

Nel video l'intervista a Roberto Speranza, ministro della Salute