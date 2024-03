SS72 Consolare: camion si rompe. Strada chiusa per oltre un'ora, traffico per San Marino in tilt

Un incidente non grave, ma che ha coinvolto un mezzo pesante in un tratto cruciale della viabilità tra San Marino e Rimini. Quello che sembrava essere un brutto incidente, si è rivelato un guasto meccanico a un mezzo pesante. Si stava immettendo da una laterale, all'altezza del ristorante 'C'era una volta', per immettersi sulla Statale 72, direzione San Marino, quando l'autocarro si è fermato improvvisamente, nella tarda mattinata di oggi. La Polizia ha chiuso la Consolare al traffico, in direzione Monte, per circa un'ora, per consentire di rimuovere il mezzo.

Ma in pochi minuti il traffico è andato in tilt e lunghe code sulla Consolare e sulla Grotta rossa, con gli automobilisti che hanno cercato strade alternative per superare il blocco.

Seguiranno aggiornamenti

[Banner_Google_ADS]





Foto Gallery

I più letti della settimana: