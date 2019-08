Consultazioni, è il giorno dei 'big'

Secondo giorno di consultazioni al Quirinale per la risoluzione della crisi di governo, con al Colle i maggiori partiti. Il leader della Lega Matteo Salvini chiede le elezioni: "La sovranità appartiene al popolo". Nel Pd invece è già scontro interno. Le tre condizioni presentate da Zingaretti a Mattarella per la formazione di un nuovo governo non sarebbero quelle concordate durante la direzione. I renziani infatti accusano i compagni di partito: "Qualcuno vuol far saltare l'intesa con i 5 Stelle". Ad aprire i colloqui Fratelli d'Italia che invoca il voto e Forza Italia che vuole un governo di centrodestra.