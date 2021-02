CRISI DI GOVERNO Consultazioni fino a sabato per Mario Draghi: per la stampa internazionale rappresenta una certezza Il presidente del Consiglio uscente Conte assicura il suo appoggio al nuovo governo. L'incognita sono M5S e Lega

Primo giorno di consultazioni per Mario Draghi, incaricato di formare un nuovo governo in Italia. All'estero il suo nome è stato accolto con toni entusiastici. Da questo pomeriggio a sabato Mario Draghi incontrerà tutti i rappresentanti delle forze politiche a Montecitorio. La stampa internazionale al solo udire il suo nome si è come illuminata. E mentre il presidente del Consiglio uscente Conte assicura supporto a Draghi, l'incognita sono i partiti che dovrebbero dare la fiducia al nuovo governo.

Nel video le interviste a Davide Ghiglione, The Financial Times (Gran Bretagna); Patricia K. Thomas, Associated Press (USA) Presidente dell'Associazione della Stampa Estera



