Consultazioni lampo: Meloni "centrodestra ha scelto me come premier"

Consultazioni lampo per il centrodestra. Undici minuti in tutto dura il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine prende la parola solo Giorgia Meloni: FdI, ovviamente, ma anche Lega, Forza Italia e i centristi di Noi Moderati l'hanno indicata come premier "all'unanimità", dice. "Attendiamo le determinazioni del Presidente della Repubblica e già da ora siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile", assicura parlando al Quirinale.

"Le urgenze sono moltissime a livello nazionale e internazionale", aggiunge ringraziando Mattarella per il "suo magistero". L'incarico a Giorgia Meloni potrebbe avvenire nel tardo pomeriggio. La prassi, infatti, spiegano al Quirinale, prevede che il capo dello Stato si prenda una pausa di riflessione dopo l'incontro di questa mattina con la delegazione di centrodestra.

Si attende quindi un comunicato della Presidenza della Repubblica che chiama al Quirinale il premier che sarà incaricato. Fonti parlamentari fanno sapere che, con tutta probabilità, ciò non avverrà fino alla conclusione del Consiglio Europeo di Bruxelles dove è impegnato a rappresentare l'Italia Mario Draghi.