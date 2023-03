Consumo consapevole al centro del Congresso Federconsumatori

Sentiamo Graziano Urbinati

Federconsumatori a Congresso, identifica le esigenze, partendo dalla fotografia del contesto, dominato per lo più dall'incertezza, in tutti i campi: economico, energetico, sociale, anche alimentare. “Pandemia prima, guerra poi e anche rivoluzione tecnologica – dice il Presidente Graziano Urbinati - I grandi player stanno sul mercato mondiale e non possono far decidere ai singoli cittadini le scelte relative alle loro necessità e consumi. Abbiamo bisogno di rimettere al centro un consumo consapevole, in una fase di crisi energetica dove le bollette, il carrello della spesa pesano nelle tasche dei cittadini”.

Ecco allora il tema - “Protagonisti del Cambiamento” - con l'invito a essere prima di tutto “protagonisti di noi stessi”. Richiama le tante campagne promosse da Federcosumatori e annuncia iniziative ad ampio raggio: per l'economia circolare e il riuso, sul sovraindebitamento, contro truffe e gioco d'azzardo, per l'inclusione sociale, sul caro bollette, nell'appello – appunto - ad essere consumatori non passivi, ma “consapevoli, per una società più equa e democratica”.

Nel video, l'intervista al Presidente Federconsumatori, Graziano Urbinati