Contagi ancora in salita in Emilia-Romagna. Altini: "Disponibili nuove terapie di ultima generazione"

I nuovi casi a Rimini sono 2104, mentre in Regione sono 20.648 su oltre 72500 tamponi, il 28,5%. Il dato però comprende anche le 1145 infezioni dei giorni scorsi relativi alla provincia di Piacenza. I decessi invece sono 38. Il 99% dei contagiati è in isolamento a casa e l'età media dei nuovi positivi è di 38 anni. I pazienti in terapia intensiva in Emilia-Romagna sono 151, mentre i ricoveri negli altri reparti sono 2258, 71 in più di ieri. Sul fronte vaccini sono un milione 772mila le terze dosi somministrate. Previsti per domenica 16 gennaio Open Day vaccinali in Romagna per i ragazzi tra i 5 e i 19 anni: a Rimini la sede sarà il “Colosseo” in via Coriano 38.

Novità poi dal punto di vista delle cure: vari presidi farmaceutici di ultima generazione si stanno proponendo sul mercato europeo, come spiega il direttore dell'Ausl Romagna, Mattia Altini: "Hanno una funzione terapeutica quando il paziente è positivo. Sono disponibili anche nuove terapie con anticorpi monoclonale. Intanto si lavora anche per aggiornare le componenti vaccinali collegate alle nuove varianti". Intanto Regione, sindaci e presidenti di Provincia concordano sulla nuova strategia: spingere sulle vaccinazioni e semplificare per salvaguardare sanità, scuola, lavoro, economia.

Dal canto suo l'assessore di Rimini alle Politiche della Salute, Kristian Gianfreda interviene sul tema bonus psicologo: "Garantire il diritto alla salute mentale – afferma – è un impegno prioritario. Presenterò la questione al prossimo incontro del Distretto socio sanitario di Rimini Nord”. La lotta alla pandemia sotto tutti i punti di vista, dunque, che vede la collaborazione anche tra San Marino e i Comuni limitrofi: "Storicamente c'è un rapporto di collaborazione strutturato - conclude Altini -. Ci sono accordi interstatali e collaborazioni anche di tipo progettuale".









