Contagi in risalita in Italia, oggi quasi 1.400. Oltre 32mila nel Regno Unito

Il ministro dell'Istruzione in Italia conferma di voler riportare gli studenti in presenza a settembre. Intanto contagi in risalita. Patrizio Bianchi conferma l'obiettivo del governo, il ristorno in presenza a settembre. “Ma ognuno ha una responsabilità – aggiunge – il Comitato tecnico scientifico dice che ci sono ancora problemi sanitari, e ci deve dire cosa succede se ci sono certi livelli di copertura vaccinale”. Il ministro si riferisce anche a quanto detto dal generale Figliuolo, secondo cui sono ancora oltre 200mila tra insegnanti e operatori scolastici a dover completare l'immunizzazione, tanto da chiedere alle Regioni corsie preferenziali per i docenti negli hub vaccinali.

Intanto Tokyo ha deciso, le Olimpiadi saranno a porte chiuse senza spettatori: la misura, voluta dal Comitato olimpico internazionale, riguarderà probabilmente anche le tre prefetture vicine, Chiba, Kanagawa e Saitama. Secondo la mappa settimanale del Centro europeo prevenzione e controllo delle malattie, gran parte dell'Europa è in colore verde: fanno eccezione la Spagna, con la gran parte delle regioni in rosso, e Cipro, rosso scuro, che segnalano incremento dei contagi. L'Irlanda e ampie aree del territorio dei Paesi Bassi e della Svezia sono in giallo.

Anche in Italia i contagi risalgono a quasi 1.400 (1.394), col tasso di positività che si alza allo 0,8%; 13 le vittime. Anche in Emilia Romagna tornano quasi a quota cento (94, tasso dello 0,6%), e dopo giorni si registrano 2 vittime, di cui una a Rimini, e dove i casi in più sono 12. Dal 19 luglio il Regno Unito elimina però la quarantena per chi rientra da oltre 100 Paesi, Italia inclusa insieme al resto delle nazioni europee e a Stati Uniti, purché doppiamente vaccinato. Nel Paese a causa della variante Delta i contagi giornalieri sono ad oltre quota 32.500, con 35 morti.

