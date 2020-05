RIMINI Contatti fisici in cambio del rinnovo del contratto di lavoro: arrestato direttore di un negozio

Contatti fisici in cambio del rinnovo del contratto di lavoro: arrestato direttore di un negozio.

A Rimini il direttore di un negozio è stato arrestato per ricatti sessuali e minacce nei confronti di sue tre giovani commesse. A finire nei guai un 52enne originario di Napoli, responsabile di un negozio di abbigliamento di una nota catena di moda maschile, ora ai domiciliari. E' stato arrestato ieri mattina dagli uomini della squadra mobile di Rimini, al termine dell’indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Per costringerle a contatti fisici irrispettosi e violenti, proponeva come merce di scambio il rinnovo del contratto di lavoro ed è arrivato a minacciarle con un taglierino. Esasperate, le ragazze lo hanno denunciato alla polizia.



I più letti della settimana: