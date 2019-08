Conte al Colle per colloquio informativo, non si è parlato di apertura di crisi

In Italia è rovente il clima nel governo, dopo la bocciatura al Senato della mozione M5s contro la Tav. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presdiente Mattarella, durato circa un'ora. Al suo rientro a Palazzo Chigi non ha risposto alle domande dei cronisti. "Si è parlato comunque di un colloquio informativo" si apprende "per il premier non ci sono dimissioni in vista" . Il clima è teso, si diceva, dopo la giornata di ieri che ha visto ha bocciatura al Senato della mozione Cinquestelle contro la Tav, oggi il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier hanno annullato tutti gli impegni previsti in agenda. I due vicepremier dovrebbe avere un incontro in giornata. "Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle". Così fonti di governo del M5S.