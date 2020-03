EMERGENZA CORONAVIRUS Conte all'Italia: "Restate a casa: tutto il territorio è zona protetta" Domani nuovo decreto per gli aiuti e famiglie e imprese: un pacchetto da 10 miliardi

Quasi alle 22 di ieri sera il presidente del Consiglio Conte ha informato che tutta l'Italia, da oggi, diventa zona protetta, o rossa, causa emergenza sanitaria: non ci sono più confini, ovunque valgono i divieti di spostamento a meno che non siano motivati da specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute. Stop agli assembramenti all'aperto e nei locali aperti al pubblico, che infatti la sera chiuderanno. Il governo si è deciso anche dopo aver visto immagini e foto di cittadini non in linea con le disposizioni adottate nel nord Italia. Domani da parte del governo, ha annunciato il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, è atteso un nuovo decreto per aiutare famiglie e imprese, si ipotizza sospensione di mutui, pagamenti, bollette, tributi. Un pacchetto da 10 miliardi, chiedendo più deficit. Anche l'Ue ha fatto sapere che “momenti eccezionali richiedono misure eccezionali”. E a tal proposito, sempre domani, a Montecitorio prevista la votazione per autorizzare lo sforamento di bilancio, i deputati convocati non saranno però più di 350.

Nel video l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

