POLITICA ITALIA Conte alla maggioranza: "Lavoriamo in anticipo sulla manovra" Il ministro dell'Economia Gualtieri ottimista: "I dati ci incoraggiano, possiamo andare anche meglio degli obiettivi 2020"

Il presidente del Consiglio Conte fa pressing sulla maggioranza: “Abbiamo la possibilità – ha detto – di poter lavorare con grande anticipo sulla manovra, sarà un confronto molto intenso e serrato. La gente attende risposte in tempi molto rapidi, lavoreremo in un arco di tempo più ristretto”. Intanto la disoccupazione, a dicembre 2019, come rivela l'Istat, è stabile al 9,8% come a novembre. Ma calano gli occupati, soprattutto i lavoratori col cosiddetto “posto fisso”. Nuovo massimo storico per quanto riguarda i precari, che aumentano di 17mila unità, arrivando a toccare quota 3 milioni 123mila. Infine per il ministro dell'Economia Gualtieri è necessaria una riforma fiscale, che semplifichi e razionalizzi. ”C'è ottimismo – dice – sul quadro consolidato di riforma pubblica. I dati ci incoraggiano e per gli obiettivi del 2020 forse abbiamo la possibilità di fare anche meglio”.

Nel video l'intervista a Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia

I più letti della settimana: