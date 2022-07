POLITICA ITALIANA Conte e Letta in polemica nel giorno in cui Pd e M5S fanno insieme le primarie in Sicilia Grillo: "I due mandati luce nella tenebra: deve diventare legge dello stato". Palamara si candida, Di Battista scioglie riserva nei prossimi giorni. Mattarella compie 81 anni: gli auguri del Papa e tanti altri leader politici

"L'agenda Draghi' da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente". Così Conte si rivolge su Twitter al leader del Pd Enrico Letta proprio nella giornata in cui in Sicilia si vota per le primarie del campo progressista in un clima confuso e incerto. “Se l'alleanza con i Cinquestelle è definitivamente finita si vedrà ha dichiarato intanto il vicesegretario del Pd Provenzano facendo sapere che di alleanze di discuterà nella Direzione del partito la settimana prossima. E in questo caldo sabato di luglio – in cui anche Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, radiato dalla magistratura annuncia la candidatura mentre Di Battista dice che prenderà una decisione nei prossimi giorni - si fa sentire anche Grillo che difende a spada tratta il limite dei due mandati: “"Possiamo essere morti tra 15 giorni, non lo so. Ma so che questi nostri due mandati sono la luce nella tenebra, sono l'interpretazione della politica in un nuovo modo, come un servizio civile. Sia io che Casaleggio quando abbiamo fatto queste regole non l'abbiamo fatto per "l'esperienza", per andare avanti, ma perché ci vuole una interpretazione della politica in un nuovo modo. Noi siamo questi e la legge dei due mandati deve diventare una legge di Stato.

L'Italia si merita una legge sui due mandati e sui cambi di casacca". Al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, nel giorno del suo 81esimo compleanno, gli auguri di Papa Francesco, della Presidente del Senato Elisabetta Casellati e di tanti altri leader politici.

