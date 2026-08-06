POLITICO ITALIA Conte in Commissione Covid: "Scavate quanto volete, non troverete mai nulla di illecito" L'ex presidente del Consiglio ripercorre tutta la gestione della pandemia

A Palazzo San Macuto l'audizione di Giuseppe Conte nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del Covid. Per poter essere audito, l'allora presidente del Consiglio si è dovuto dimettere dalla commissione stessa, con la promessa di poter essere reintegrato subito dopo l'audizione. “Questa commissione – ha subito attaccato – è stata concepita come un plotone d'esecuzione nei miei confronti e, al contempo, come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti”. Prima di iniziare la sua lunga disamina del periodo dell'emergenza sanitaria, da lui affrontata quando era a Palazzo Chigi, Conte ha detto di aver consegnato in Procura un documento a lui pervenuto in forma anonima, datato aprile 2022, per una partita di possibili mascherine contraffatte. “Durante il Covid – ha poi aggiunto – serviva un bilanciamento tra tutela della salute e diritti. Tutti i governi hanno dovuto farlo”.

Nel video l'intervento di Giuseppe Conte

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