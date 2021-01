Conte incassa la fiducia alla Camera con 321 sì, oggi il voto al Senato

La Camera accorda la fiducia al governo Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. La votazione è stata palese per appello nominale: ciascun deputato ha sfilato davanti al banco della presidenza e ha dichiarato il suo voto ad alta voce. La soglia per raggiungere la maggioranza assoluta era 315 voti. Conte ha lasciato l'Aula della Camera non appena ha avuto inizio la votazione.

Iv si è astenuta, 259 i contrari. A votare sì cinque deputati ex M5S, il dissidente pentastellato Andrea Colletti e l'azzurra, ora ex, Renata Polverini. Forte del risultato ottenuto alla Camera, Giuseppe Conte sarà oggi al Senato a partire dalle 9:30, dove il passaggio sarà più delicato.





