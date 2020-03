Conte: la riapertura sarà molto graduale. Europa a rischio nazionalismi

Anche sulle riaperture, così come è stato per le restrizioni, si ragionerà "in termini di proporzionalità". A dirlo, in un'intervista a El Pais, è il premier Giuseppe Conte. E a chi gli chiede se la serrata delle attività produttive potrà durare molto Conte replica: "no, è una misura durissima dal punto di vista economico. E' l'ultima misura che abbiamo preso e non può prolungarsi troppo. Per scuole e università, invece, si possono introdurre modifiche affinché gli studenti non perdano l'anno o l'esame", spiega al quotidiano spagnolo.

In questi giorni "siamo nella fase più acuta. Gli esperti sono prudenti ma è ragionevole pensare che siamo vicini al picco", spiega ancora Conte. Alla domanda se l'Italia potrà riaprire prima della fine della pandemia Conte chiarisce: "E' prematuro deciderlo. Quando il Comitato scientifico dirà che la curva comincia a scendere potremo studiare misure che rallentino" le restrizioni. "Però dovrà essere molto graduale".

Chi si oppone in Ue alle richieste italiana "ragiona con una mentalità vecchia, con un'ottica inadeguata a questa crisi, che è simmetrica ed eccezionale"- continua il premier. E a chi gli chiede se l'Italia insisterà con gli eurobond Conte risponde: l'ho chiamato Piano di Ripresa europea e Re-investimento; non penso a un solo strumento ma è il momento di introdurre strumenti di debito comune europeo". "Il problema non è quando si uscirà dalla recessione ma uscirne il prima possibile. Il tempo è fattore chiave", aggiunge. "L'Italia non chiede di condividere tutto il suo debito pubblico accumulato finora, che resterà a carico di ciascun Paese. Nessuno chiede all'Ue di farsi carico dei debiti sovrani ma solo di essere capace di assestare un colpo unitario per uscire da questo tsunami", spiega il premier.

Il rischio che l'emergenza coronavirus dia linfa all'anti-europeismo in Paesi come in Italia "è evidente. Gli istinti nazionalisti, in Italia ma anche in altri Paesi, saranno molto forti se l'Ue non sarà all'altezza". Conte ribadisce che lavora per un'Europa più sociale e avverte: "il numero di disoccupati che si avrà dopo questo tsunami sarà molto alto. Dobbiamo poter avvivare a capo di una ricostruzione prima che ciò avvenga".

Arriverà il tempo di interrogarsi sugli errori commessi e sarà giusto che tutti diano la loro opinione. In Italia c'è un gran dibattito ma mai ho ascoltato una soluzione alternativa che abbia avuto una Base concreta o un vero appoggio. Se io tornassi indietro farei tutto allo stesso modo. Ora è il momento dell'azione e della responsabilità, poi verrà il tempo del fare i conti e delle critiche". conclude Conte.