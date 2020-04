CORONAVIRUS Conte: linee nazionali per la riapertura il 4 maggio

Conte: linee nazionali per la riapertura il 4 maggio.

Ripresa delle attività produttive il 4 maggio, nella cabina di regia anche i governi locali, un piano nazionale con linee guida omogenee per tutte le Regioni. Lo annuncia il premier Conte. E intervistato dal Giornale spiega che si lavora a proposte di allentamento per convivere con il virus nei prossimi mesi in sicurezza: 'nei prossimi giorni - chiarisce - saremo in condizione di offrire a tutti gli italiani un piano chiaro'. Al lavoro per implementare Covid hospital, assistenza territoriale e usare al meglio applicazioni tecnologiche e test per rendere efficiente prevenzione e controllo contagio.



