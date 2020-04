Conte riferisce alla Camera: "non vanifichiamo gli sforzi compiuti"

"Non possiamo permettere che gli sforzi compiuti risultino vani per imprudenze compiute in questa fase così delicata. Qualsiasi atteggiamento ondivago, come passare dalla politica del chiudiamo tutto al riapriamo tutto, rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile questi sforzi", dice il premier Conte alla Camera nell'informativa sull'emergenza virus. Il governo 'non può assicurare in modo immediato il ritorno alla normalità.

Ma se avremo meno contagi, programmeremo nuovi allentamenti a maggio', aggiunge e bolla come 'illegittime' le iniziative 'improvvide' di Regioni e Comuni. Il governo non ha mai 'improvvisato', aggiunge, e ha sempre rispettato la Costituzione, assumendo misure'anche impopolari' senza cercare il consenso'.

Premier senza mascherina durante l'informativa alla Camera sull'emergenza virus. L'opposizione ha protestato, ma il presidente Fico ha ricordato la decisione dei capigruppo secondo cui dai banchi del governo è rispettata la distanza di sicurezza e quindi si può non mettere la mascherina a differenza di quanto deciso nel caso in cui si parli dai banchi dei deputati.