CORONAVIRUS Conte riferisce alla Camera: "non vanifichiamo gli sforzi compiuti"

Conte alla Camera bolla come 'illegittime' le iniziative 'improvvide' di Regioni e Comuni. 'Non possiamo permettere che gli sforzi compiuti risultino vani per imprudenze compiute in questa fase così delicata. Qualsiasi atteggiamento ondivago, come passare dalla politica del chiudiamo tutto al riapriamo tutto, rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile questi sforzi", dice nell'informativa sull'emergenza virus. Il governo 'non può assicurare in modo immediato il ritorno alla normalità. Ma se meno contagi, nuovi allentamenti a maggio', aggiunge.

Il premier annuncia '15 miliardi per le imprese nel prossimo decreto' e una valutazione sulla 'possibile riapertura, in modalità sperimentale, di nidi e scuole dell'infanzia, oltre ai centri estivi'.





