Conte: serve un nuovo inizio, unità per ridisegnare l'Italia Conferenza stampa a Palazzo Chigi in diretta

La crisi deve essere l'occasione per ridisegnare l'Italia grazie a una nuova unità tra forze politiche e sociali. È il messaggio del premier Giuseppe Conte nel giorno della riapertura dei confini tra Regioni. Ai partiti la richiesta di 'collaborare' alle riforme: fisco, diritto allo studio, alta velocità di rete, utilizzo dei fondi europei. Un piano di rilancio da fare con le opposizioni, dice Conte, che annuncia l'uso da parte dell'Italia dei fondi Sure e Bei e rinvia al Parlamento la decisione sul Mes. Quanto all'epidemia, dal 4 maggio i dati sono incoraggianti, ma occorre continuare a rispettare le regole: "Una leggerezza allentare la sicurezza". A settembre, comunque, "sicuramente" riapriranno le scuole. Una apertura per il Ponte sullo Stretto. No al rimpasto.

Intanto l'Austria riapre verso sette Paesi confinanti, ma ora non con l'Italia. Secondo Vienna, "i dati non lo consentono". Ministro Di Maio risponde: "Gli individualismo violano lo spirito comunitario e danneggiano l'Europa".



