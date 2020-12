EMERGENZA SANITARIA Conte: "Sugli spostamenti tra Comuni decida il Parlamento" La ministra Lamorgese non è mai stata positiva al Covid-19: il test si è rivelato errato

Da Bruxelles il presidente del Consiglio apre ufficialmente alla possibilità di deroga al divieto di spostamenti tra Comuni nei tre giorni canonici di festa. Intanto è emerso che la ministra dell'Interno Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus: il test molecolare si è rivelato errato, ne ha fatti altri due che hanno dato esito negativo. Oggi ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Su oltre 190mila tamponi, è di 18.727 l'incremento odierno sui casi totali. Ancora in calo terapie intensive (3.265, -26) e ricoverati per Covid (28.562, -526), restano alti i numeri dei morti, 761 (63.387), ma sono tanti anche i guariti, oltre 24mila in più (24.169).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel video gli interventi di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, e di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica

I più letti della settimana: