EMERGENZA SANITARIA Conte sui 159 anni dell'unità d'Italia: "Gli italiani hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire" Attesa per i dati di oggi dopo il lieve decremento di ieri. In Europa chiuse le frontiere, i Paesi si preparano al lockdown all'italiana

Conte sui 159 anni dell'unità d'Italia: "Gli italiani hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire".

Nel giorno dei 159 anni dall'unità d'Italia il presidente del Consiglio Conte affida i suoi pensieri ai social, ricordando che “gli italiani, con orgoglio e determinazione, hanno sempre saputo rialzarsi e ripartire”. Il periodo è molto difficile, la sanità della Lombardia allo stremo per il gran numero di malati, i casi in Regione sono oltre 14.600, su 23.000 registrati in tutta Italia. E c'è anche attesa per i nuovi dati che darà alle 18 la Protezione Civile, poiché ieri per la prima volta si è registrato un, sia pur lievissimo, decremento. L'Europa da mezzogiorno ha chiuso le sue frontiere esterne, e le misure sul modello italiano da oggi sono anche in Francia, anche se alla stazione di Parigi si registrano scene come quelle viste a Milano pochi giorni fa, con le banchine piene di persone intenzionate a spostarsi prima che entrino in vigore i divieti. In Germania i casi accertati sono oltre 6.000, e il rischio per la popolazione sarà classificato come “alto”. In Spagna 11.000 casi, 2.000 in un giorno.



I più letti della settimana: