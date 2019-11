CATTOLICA Continua a minacciare la 'ex' nonostante gli arresti domiciliari, arrestato dai Carabinieri

Nonostante fosse agli arresti domiciliari per stalking, ha continuato a minacciare l'ex compagna. Per questo è finito in carcere, a Rimini, C.A. 43enne, residente a San Giovanni in Marignano. I Carabinieri di Cattolica hanno dato ieri esecuzione al provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nei confronti dell'uomo che non ha rispettato il divieto imposto dal giudice di Rimini, continuando invece a molestare la donna, 32enne, domiciliata nello stesso comune.



