Continua il reclutamento del generale Vannacci: ora tocca a Gianni Alemanno appena uscito dal carcere

Alla Camera le celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e delle massime autorità dello Stato. Intanto, con la fiducia votata in Senato, il decreto lavoro diventa legge: introduce il salario giusto, cui vengono vincolati gli incentivi all’occupazione, e rafforza il contrasto al caporalato digitale.

Le norme erano state varate dal governo il primo maggio, già destinati 934 milioni ai bonus per le assunzioni di giovani, donne svantaggiate e disoccupati nell’area Zes, la zona economica speciale, e per le stabilizzazioni dei tempi determinati a indeterminati. Sul salario giusto, saranno le contrattazioni collettive a determinarlo. Si dovrà fare riferimento al Trattamento economico complessivo, cosiddetto Tec, definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Solo chi assicura il salario giusto può accedere ai bonus: ad esempio, chi assume donne svantaggiate sarà esonerato, per 24 mesi al massimo, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a 650 euro mensili, 800 nelle regioni della Zes. Viene inoltre definito l’ambito di applicazione delle misure di contrasto del caporalato digitale, limitandole al momento solo ai ciclofattorini. Per i rider, dunque, si stabilisce l’accesso alla piattaforma mediante un’identità digitale come Spid o carta d’identità elettronica.

Intanto continua il reclutamento della “sporca dozzina”, come l'ha chiamata lui stesso, di Roberto Vannacci: appena uscito dal carcere, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, condannato per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio, oggi lanciato nella campagna contro il sovraffollamento delle carceri, dopo essere stato rinchiuso un anno e mezzo, si è ritrovato a cena col generale e i suoi seguaci, rilanciando il patto con Futuro Nazionale.







