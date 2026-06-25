POLITICA ITALIA Continua il reclutamento del generale Vannacci: ora tocca a Gianni Alemanno appena uscito dal carcere Alla Camera le celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta della Costituente col presidente Mattarella

Alla Camera le celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e delle massime autorità dello Stato. Intanto, con la fiducia votata in Senato, il decreto lavoro diventa legge: introduce il salario giusto, cui vengono vincolati gli incentivi all’occupazione, e rafforza il contrasto al caporalato digitale.

Le norme erano state varate dal governo il primo maggio, già destinati 934 milioni ai bonus per le assunzioni di giovani, donne svantaggiate e disoccupati nell’area Zes, la zona economica speciale, e per le stabilizzazioni dei tempi determinati a indeterminati. Sul salario giusto, saranno le contrattazioni collettive a determinarlo. Si dovrà fare riferimento al Trattamento economico complessivo, cosiddetto Tec, definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Solo chi assicura il salario giusto può accedere ai bonus: ad esempio, chi assume donne svantaggiate sarà esonerato, per 24 mesi al massimo, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a 650 euro mensili, 800 nelle regioni della Zes. Viene inoltre definito l’ambito di applicazione delle misure di contrasto del caporalato digitale, limitandole al momento solo ai ciclofattorini. Per i rider, dunque, si stabilisce l’accesso alla piattaforma mediante un’identità digitale come Spid o carta d’identità elettronica.

Intanto continua il reclutamento della “sporca dozzina”, come l'ha chiamata lui stesso, di Roberto Vannacci: appena uscito dal carcere, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, condannato per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio, oggi lanciato nella campagna contro il sovraffollamento delle carceri, dopo essere stato rinchiuso un anno e mezzo, si è ritrovato a cena col generale e i suoi seguaci, rilanciando il patto con Futuro Nazionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: