LUTTO Continua incessante l'omaggio di persone e politici ed ex politici alla camera ardente di Giorgio Napolitano Massimo D'Alema: "Una grande personalità e un maestro severo". Domani le esequie di Stato in forma laica a Montecitorio, sarà la prima volta

Seconda giornata di camera ardente nella Sala Nassirya del Senato per Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica morto venerdì. Anche oggi incessante l'arrivo di persone comuni e politici ed ex politici venuti per rendergli omaggio e firmare il libro delle presenze, tra gli altri abbiamo riconosciuto Luigi Di Maio ex ministro degli Esteri, Valeria Fedeli ex vice presidente del Senato, Sergio Cofferati già sindacalista e sindaco di Bologna, neo iscritto al Partito Democratico, e Massimo D'Alema ex vice presidente del Consiglio. Anche il regista Giuseppe Tornatore è venuto alla camera ardente. Dunque tantissime le personalità, fa ancora discutere la visita di ieri di Papa Francesco, è stata la prima volta di un pontefice al Senato, che rimarca il legame profondo tra Bergoglio e Napolitano. Domani a Montecitorio le esequie, in forma laica, anche questa sarà una prima volta, mai si sono infatti svolti funerali di Stato alla Camera, arriveranno Capi di Stato da tutto il mondo, questa mattina si è svolto un briefing nella piazza di Montecitorio proprio per capire come dovrà avvenire l'ingresso dei rappresentanti istituzionali.

Nel video le voci delle persone venute a rendere omaggio a Giorgio Napolitano e l'intervista a Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio

