Continuano gli interventi di sistemazione e pulizia dell’ex Delfinario di Rimini

Prosegue il lavoro di riqualificazione - seppur in mezzo a diverse traversie burocratiche dovute a leggi anche confuse, precisa il Comune di Rimini - dell’ex delfinario di piazzale Boschovich, una struttura destinata a diventare, sotto l’egida della Fondazione Cetacea e del Club Nautico Rimini, un nuovo centro formativo e attrattivo dedicato al mondo del mare, nonché il nuovo ospedale per le tartarughe marine. Fra le operazioni più recenti, la sistemazione della facciata con nuovo banner colorato a firma della giovane Alessia Barilari: una favola ecologica che racconta attraverso un storia a fumetti l’impegno di Fondazione Cetacea nella salvaguardia degli ecosistemi marini e degli animali che li abitano.